Christian Nodal enfrenta proceso legal activo, informa la FGR
Publicado el 11/19/2025 a las 20:10
- Caso legal sigue abierto
- Fiscalía aclara situación jurídica
- Juicio civil aún pendiente
La Fiscalía General de la República de México (FGR) confirmó este miércoles que el procedimiento legal en contra del cantante Christian Nodal “sigue abierto”, por lo que aún debe esperarse el resultado que determine si procede o no la acción penal.
La institución emitió un comunicado para precisar el estado del proceso que involucra al cantante y a su familia.
El cual fue derivado de una denuncia presentada por una empresa disquera en relación con presuntos documentos falsos utilizados para reclamar derechos de canciones grabadas bajo el sello Universal Music.
El martes, Nodal acudió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en Ciudad de México. Ahí se llevó a cabo una audiencia solicitada por la FGR con el propósito de imputarlo por la supuesta utilización de documentos falsificados para apropiarse de derechos que, según la denuncia, ya no le pertenecían.
Christian Nodal enfrenta proceso legal
Según explicó la FGR, la denuncia presentada por la empresa disquera acusa a Christian “N” y a su familia de haber cedido previamente derechos de autor sobre determinadas obras y, posteriormente, presentarse como propietarios de los mismos ante otras instancias.
La Fiscalía detalló que la carpeta judicializada ante la jueza se centra en ese señalamiento, y subrayó que en ningún momento la autoridad judicial exoneró al cantante ni a sus familiares.
La jueza determinó que existe un juicio civil en curso y que debe resolverse antes de definir si procede o no la acción penal. Por lo que el proceso penal permanece en suspenso hasta que ese litigio avance.
La FGR recalcó que este punto ha sido malinterpretado en algunos espacios. Y por ello emitió el comunicado para subrayar que no existe una resolución de absolución, sino una pausa condicionada al resultado del proceso civil.
La postura de la FGR ante la decisión judicial
La Fiscalía reiteró que el procedimiento “sigue abierto” y que tanto Christian “N” como los denunciantes tienen la posibilidad de aportar pruebas adicionales para fortalecer sus respectivas posturas.
La institución también informó que los argumentos de la FGR frente a la determinación de la jueza serán expuestos en el recurso correspondiente que seguirá su curso en los próximos días.
El comunicado enfatizó que la continuidad del proceso depende en gran medida del juicio civil. Lo que significa que aún no hay una resolución definitiva sobre la eventual responsabilidad penal del intérprete.
La FGR defendió su actuación y aclaró que su labor está alineada con los tiempos legales establecidos para este tipo de procedimientos. Insistiendo en que la judicialización previa responde a los elementos presentados por la parte denunciante.
Los señalamientos sobre presuntos contratos falsos
Según el caso referido por la FGR, Christian Nodal y sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jesús Jaime González Terrazas. Habrían utilizado 32 contratos falsos para presentar una demanda contra Universal Music.
Estos documentos habrían sido empleados para reclamar los derechos de las canciones correspondientes a tres discos. Lo que habría motivado la denuncia inicial de la disquera ante las autoridades federales.
La FGR señaló que estos señalamientos forman parte del expediente abierto. Y que su verificación será fundamental en la definición final sobre una posible acción penal.
La investigación permanece en curso y continuará en espera de la resolución del juicio civil. Que será determinante para establecer si se avanza o no hacia un proceso penal formal contra el cantante y su familia.