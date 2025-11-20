Christian Nodal enfrenta proceso legal activo, informa la FGR

Caso legal sigue abierto

Fiscalía aclara situación jurídica

Juicio civil aún pendiente

La Fiscalía General de la República de México (FGR) confirmó este miércoles que el procedimiento legal en contra del cantante Christian Nodal “sigue abierto”, por lo que aún debe esperarse el resultado que determine si procede o no la acción penal.

La institución emitió un comunicado para precisar el estado del proceso que involucra al cantante y a su familia.

El cual fue derivado de una denuncia presentada por una empresa disquera en relación con presuntos documentos falsos utilizados para reclamar derechos de canciones grabadas bajo el sello Universal Music.

El martes, Nodal acudió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en Ciudad de México. Ahí se llevó a cabo una audiencia solicitada por la FGR con el propósito de imputarlo por la supuesta utilización de documentos falsificados para apropiarse de derechos que, según la denuncia, ya no le pertenecían.

Christian Nodal enfrenta proceso legal

Según explicó la FGR, la denuncia presentada por la empresa disquera acusa a Christian “N” y a su familia de haber cedido previamente derechos de autor sobre determinadas obras y, posteriormente, presentarse como propietarios de los mismos ante otras instancias.

La Fiscalía detalló que la carpeta judicializada ante la jueza se centra en ese señalamiento, y subrayó que en ningún momento la autoridad judicial exoneró al cantante ni a sus familiares.

La jueza determinó que existe un juicio civil en curso y que debe resolverse antes de definir si procede o no la acción penal. Por lo que el proceso penal permanece en suspenso hasta que ese litigio avance.

La FGR recalcó que este punto ha sido malinterpretado en algunos espacios. Y por ello emitió el comunicado para subrayar que no existe una resolución de absolución, sino una pausa condicionada al resultado del proceso civil.