Christian Nodal explota en contra de las críticas y defiende la privacidad de su hija

«Hablan tanta mier…, se inventan tanta mier… que yo no tengo estómago para leerlos», dijo Nodal, criticando a medios e influencers.

El cantante aclaró que no desea exponer a su hija en redes para protegerla de críticas.

«Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, que por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, que qué mal el otro», expresó.

Christian Nodal ha roto el silencio ante las críticas por no felicitar públicamente a su hija Inti en redes sociales.

A través de un video viral de TikTok de la cuenta @chismetok25 , pudimos ver como Christian Nodal responde a las críticas por no felicitar a su hija en su cumpleaños

«Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un mierd… en los comentarios», señaló.

Prefiere mantener los momentos familiares en privado y no exponer a su hija a la negatividad en línea.

TE PUEDE INTERESAR: Jorge Ramos se queda sin trabajo y anuncia su salida de Univisión

«¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso», explicó.

Para Nodal, lo importante es que su hija sepa que siempre estuvo presente y trabajó para brindarle una buena vida.