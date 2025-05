Christian Nodal comparte incómodo momento en Japón por dejar propina

Nodal comparte incómodo momento

Fue considerado gesto ofensivo

Aprendió lección cultural importante

Christian Nodal vivió una experiencia tan curiosa como incómoda durante uno de sus viajes internacionales, esta vez en tierras niponas.

El cantante de regional mexicano sorprendió a sus seguidores al revelar un malentendido cultural que protagonizó en un restaurante japonés.

Durante su participación en el pódcast de comedia ‘La Cotorrisa’, Nodal compartió una anécdota que mezcló sorpresa, vergüenza y aprendizaje.

En medio de risas, relató cómo su intención de ser amable terminó convirtiéndose en una situación inesperada para todos.

Christian Nodal revela incómodo episodio en Japón

“¿Sabes qué me pasó? Dejé propina en un restaurante y yo no sabía que en Japón es una falta de respeto”, dijo el intérprete de ‘Botella tras botella’.

Nodal contó que, al salir del restaurante, fue alcanzado por una empleada visiblemente alterada que intentaba devolverle el dinero.

“Entonces me paré y me fui al lobby y llega conmigo una japonesita corriendo, pero bien asustada, ahí con la propina como desesperada, y yo no entendía”, relató entre carcajadas.

Aunque para los mexicanos y estadounidenses dejar propina es una práctica común y apreciada, en Japón ocurre todo lo contrario.