Christian Nodal se burla de Yahritza y su Esencia.

Sus comentarios no tardaron en desencadenar una reacción en cadena, y bastante negativos en general.

No se quedó atrás y decidió sumarse a la conversación de manera sarcástica.

Esta respuesta no pasó desapercibida en las redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la ocurrencia de Christian Nodal.

«La gente, es increíble. Aunque a mí solo me guste el chicken de Washington», comentó Nodal en tono de burla y entre risas.

«Hoy me siento muy agradecido de poder estar aquí en Panamá», comenzó diciendo.

«Jajajaja me encantó», son cosas que dijeron los fanáticos del intérprete de ‘No te contaron mal’.

Las muestras de apoyo no se hicieron esperar, con comentarios como «¡Eso Nodal!». «Por eso te amo».

Los desafortunados comentarios

Los comentarios de Yahritza y su Esencia fueron: «Sí me gusta (México)», comenzó diciendo la vocalista.

«Pero no me gusta que cuando me levanto se escuchan las sirenas de las patrullas y todo», indicó la joven cantante.

«A mi no me gusta la comida de aquí. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno», dijo otro integrante.

Esto desencadenó la respuesta de Christian Nodal, pero no solamente de él, sino también de otros artistas y figuras públicas.