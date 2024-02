Christian Estrada es eliminado de La Casa de los Famosos y rompe el silencio (ENTREVISTA EXCLUSIVA)

El actor comentó sobre la decisión del público: «Veo a gente arrepintiéndose, lo decidió el público, que no se quejen».

«Yo fui al reality para que la gente me conociera tal como soy, yo no entré a ponerme una máscara, fui transparente, así soy yo», expresó Estrada

Christian Estrada es eliminado por este motivo

El posicionamiento de Christian entre las mujeres también fue tema de conversación.

Para evitar malentendidos y controversias, el actor optó por mantener distancia, estrategia que, según él mismo confesó, terminó afectándole:

«No me acercaba a las mujeres para no crear malentendidos, ya he estado en polémicas y chismes de este tipo».

Esta precaución revela la consciente navegación de Estrada en un ambiente propenso a los malentendidos.