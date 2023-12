El vestuario con el que Christian Chávez homenajeó a Thalía

«¿Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad? Era muy importante para mí», expresó.

Sintió el rechazo de sus padres

Cuando pensaba que sus padres tomarían de buena manera su salida del clóset, la realidad fue muy distinta

«Mi mamá (de nombre Olivia Garza) obviamente se puso muy mal… En ese momento me corrió de la casa, me dijo que me iba a morir de SIDA», dijo el actor.

Christian Chávez recordó también que su padre (de nombre Luis Chávez) se quedó en shock y pensaba que solo era una moda.

«Me dijo algo que me lastimó: ‘que no se te note. Aquí no nos traigas a nadie'», confesó el integrante de RBD (PARA VER LA ENTREVISTA HAGA CLICK AQUÍ)