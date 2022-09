Choque de trenes en Croacia deja 3 muerto

Confirman al menos 11 herido

Creen que podría haber más víctimas

Choque de trenes, uno de pasajeros y otro de carga el viernes por la noche en la región central de Croacia, dejó al menos tres muertos y 11 heridos, informaron las autoridades, un accidente poco común, se investigan los hechos, informó la agencia de noticias AP y el portal de Milenio, mientras se analizan las causas.

La colisión ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche cerca del poblado de Novska, el cual se ubica cerca de la frontera con Bosnia, indicó la policía en un comunicado. “El impacto fue enorme”, manifestó el primer ministro Andrej Plenkovic, que se dirigió al lugar junto con otros funcionarios. Se desconoce por el momento la causa del choque.

¿HABRÁ MÁS VÍCTIMAS?

Plenkovic confirmó que hasta ahora se han encontrado los cuerpos de tres personas en el lugar del accidente, pero dijo que a la mañana siguiente podrían hallarse otros. Los heridos han sido hospitalizados, algunos con lesiones graves, pero no corre peligro la vida de ninguno, agregó. “Es de noche, no hay luz. Por el momento no sabemos si hay más víctimas”, indicó.

El tren de pasajeros recorría una línea local y llevaba a 13 personas, mientras que en el de carga sólo viajaba el maquinista, señaló Plenkovic. Entre los heridos hay extranjeros, agregó. Las autoridades dijeron que ambos trenes se salieron de las vías tras la colisión, por lo que las imágenes del percance son impactantes, se informó sobre el choque de trenes en Croacia