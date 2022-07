Un auto Dodge Charger estaba en el lado equivocado de la carretera no iluminada y estalló en llamas después de girar en una curva y chocar de frente con una camioneta Chevrolet Tahoe, estilo SUV, indicó Jason Bundy, sargento del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

“Vi que el auto empezaba a incendiarse y un hombre pedía ayuda. Agarré el pequeño extintor de mi camión de volteo, pero no fue suficiente”, contó López. “Me siento mal. Todavía tengo los gritos del hombre en mi cabeza”. De acuerdo con el informe de ABC News, no se encontraron evidencias de consumo de alcohol o drogas en la escena del accidente, pero la velocidad excesiva del auto puede haber sido un factor, comentó el sargento Bundy.

¿Identificaron a las víctimas del choque frontal en Texas?

No se han revelado las identidades de las víctimas hasta que los oficiales les pudiesen notificar a los familiares de la desgracia que había sucedido por el choque frontal en Texas, acotó un reporte de KLTV actualizado en la noche del viernes. Este medio también citó a López al afirmar que él ha sido testigo de múltiples colisiones en ese tramo de la carretera 110.

“Sí, a primera hora de la mañana porque la gente va con retraso (al trabajo) probablemente”, comentó López, quien también opinó que el límite de velocidad debería reducirse en la zona. “Hemos crecido tanto y se están construyendo casas por todos lados, así que tenemos mucho tráfico por todos lados, pero una cosa sí hay que respetar: los señalamientos, las líneas, no rebasar la velocidad. No rebasar en una zona de no pasar”.