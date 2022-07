Las autoridades confirmaron que un terrible choque se registró en Staten Island, Nueva York.

Tres adolescentes murieron en el trágico choque en Staten Island.

El impacto fue de tal magnitud que el auto Ford Mustang en el que se desplazaba el grupo se partió en dos.

Horroroso choque en Staten Island cobra la vida de menores. Tres adolescentes quienes viajaban en un Ford Mustang murieron en un terrible accidente que hizo que su vehículo se partiera por la mitad en la noche del domingo 10 de julio, según informaron las autoridades policiales.

Las jóvenes víctimas, dos chicas de 15 y 16 años y un chico de 15 años, iban en el muscle car en dirección oeste por Hylan Boulevard cuando colisionaron con una camioneta SUV que iba en dirección este y que intentaba girar a la izquierda por Richard Avenue aproximadamente a las 20.45, hora local, detalló la policía de Nueva York, según reportó el New York Post en la madrugada del lunes.

La chica de 16 años y el chico fueron declarados muertos en el lugar de la tragedia. La policía indicó que la otra chica de 15 años fue llevada al Hospital Universitario de Staten Island Norte, donde murió más tarde. Y el conductor del Ford Mustang rojo, otro chico de 16 años, fue hospitalizado en estado crítico, precisó el Post.

El único ocupante de la camioneta GMC Yukon negra era el conductor, quien no sufrió lesiones que pusieran en peligro su vida, dijeron las fuentes y la policía al New York Post. No quedó claro de momento qué causó el choque mortal en Staten Island, el cual estaba siendo investigado por la Brigada de Investigación de Colisiones de la policía de Nueva York.