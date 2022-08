La hermana menor de Briana Pacalagua, de nombre Kiara Pacalagua, creó una página de GoFundMe en honor a su pariente que había recaudado más de 13,000 hasta la noche del lunes. “No hay una manera fácil de expresar cómo me siento. Mi hermana mayor acaba de fallecer y no hay palabras para describir cómo nuestra familia puede sobrellevar esta pérdida”, escribió.

El “dolor inmenso” que deja el suceso

De acuerdo con el Miami Herald, Lesly Mejas, amiga de las víctimas, escribió un homenaje para todos en Internet: “Hoy 5 vidas ya no son parte de este plano terrenal. 5 vidas llenas de sueños, metas y propósitos hoy ya no serán parte de nosotros. Me duele mucho saber que personas tan jóvenes y talentosas no podrán lograr lo que un día soñaron, pero me duele más saber que familiares, amigos y todos sus seres queridos tendrán que pasar por un dolor inmenso”.

El conductor Maiky Simeon fue sacado de su vehículo después del choque en esa autopista de Florida y al menos hasta el lunes permanecía hospitalizado bajo supervisión policial, indicó el New York Post. De acuerdo con informes locales, él perdió su licencia en 2014 por conducir a 109 millas por hora en una zona de 70 mph, pero finalmente recuperó sus privilegios para manejar. La policía todavía está investigando las circunstancias del fatal incidente.