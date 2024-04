Choque en carretera de EEUU deja saldo mortal

Confirman saldo mortal

El fatídico encuentro entre una camioneta y un automóvil en una carretera del centro de Wisconsin desencadenó una tragedia que se cobró la vida de cinco personas.

El suceso, un choque frontal, tuvo lugar aproximadamente a las 11:25 am del domingo en la autopista 60, de acuerdo con The Associated Press.

En la localidad de West Point, según informó la oficina del sheriff del condado de Columbia a través de sus redes sociales.

El evento trágico sacudió la comunidad, dejando un dolor palpable y una sensación de consternación entre los residentes.