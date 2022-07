En ese momento, los cuatro adolescentes regresaban de una tienda de delicatessen cercana, dijeron sus familiares. “Mi hermanita no está aquí con nosotros debido a un desafortunado accidente anoche”, escribió el hermano de Ashley Rodríguez, Charle Cruz González, en un desgarrador post de GoFundMe.

Una de las adolescentes que murió en el terrible accidente era la hermana de un policía de Nueva York y había planeado con ilusión su fiesta de 16 años para la semana que viene, mientras que las otras dos víctimas mortales eran hermanos con un “vínculo inquebrantable”, dijeron el lunes 11 de julio algunos familiares y policías citados por el New York Post.

“Me duele escribir esto. Su cumpleaños, sus dulces dieciséis años son la próxima semana. Todo estaba planeado… pero ahora no vivirá este momento”, agregó. A su vez, González dijo que está tratando de recaudar dinero para ayudar a la familia a cubrir los gastos del funeral de la adolescente. “Nunca pido ayuda, pero este horrible suceso inoportuno me empuja a pedirla. Cualquier cosa nos ayudaría a mí y a mi madre, gracias a todos”.

“Es como una pesadilla”

Uno de los hermanos de Ashley Rodríguez es un oficial de la policía de Nueva York, dijeron fuentes policiales. Pero el policía se negó a ofrecer detalles cuando fue contactado por teléfono por The Post. No quedó claro si es Charle Cruz González. “Es una investigación en curso. Soy (un miembro del servicio) así que no estoy tratando de pasar por esto ahora”, dijo antes de colgar.

Mientras tanto, los tíos de los hermanos Gil dijeron que la familia está destruida por sus muertes. “Es como una pesadilla”, manifestó Juan Sánchez, tío de los adolescentes, a The Post en su casa. “Estamos intentando ahora mismo (planificar el funeral) con alguien que nos estaba ayudando a planificar una boda. Nunca hemos estado en esta situación”.