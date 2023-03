Choque de avionetas en Florida deja por lo menos un muerto (FOTOS)

“Un avión que puede ver está parcialmente sumergido y el otro avión está completamente sumergido”, dijo el jefe de personal de la oficina del alguacil del condado de Polk, Steve Lester. Un avión estaba a 21 pies bajo el agua, pero aún no se sabe si dentro de el estaba la personas fallecida.

En una conferencia de prensa el martes por la tarde, las autoridades confirmaron que al menos una persona había muerto. No se supo de inmediato cuántas personas iban a bordo de ambos aviones. Pero es por esto que las autoridades dieron inicio a la investigación.

Al menos una persona murió después de que dos avionetas chocaran en el aire sobre el lago Hartridge en Winter Haven, Florida, no lejos del Aeropuerto Regional de Winter Haven, según las autoridades. La investigación ha entrado en curso para conocer más detalles.

El lago Hartridge está ubicado al este de Lakeland y aproximadamente a una hora al suroeste del centro de Orlando. El Aeropuerto Regional de Winter Haven no está lejos del lago, aunque no está confirmado cómo chocaron los aviones o hacia dónde viajaban.

La investigación se está realizando vía aérea y en el agua. Lamentablemente, no se han emitido más detalles al respecto ya que el accidente ocurrió hace poco tiempo. Aunque solo se sepa de una victima, se espera que salgan más.

Choque de avionetas Florida: Un avión debajo del agua

"Estamos en este momento en medio de una búsqueda y rescate", dijo Lester.

Según la información de The US Sun: “Cuando podamos identificar a todas las personas e identificar cuántas personas había en los aviones, [entonces iremos a la búsqueda y recuperación]”. Al menos dos pilotos estuvieron involucrados, pero el número total de pasajeros no está confirmado.