"14 personas murieron en el acto y otras dos personas de camino al hospital. Otras ocho o nueve personas han sido trasladadas al hospital con heridas", informó el policía de carreteras del distrito, Mofazzal Haque según los reportes dados por la agencia local de United News of Bangladesh.

Al menos 19 personas murieron y más de 20 resultaron heridas en el centro de Bangladesh cuando un autobús que circulaba con exceso de velocidad cayó a una zanja, al parecer después de que el conductor perdiera el control, según la policía, según lo señaló la agencia de The Associated Press .

Alrededor de 20 pasajeros resultaron heridos tras caer un autobús a una zanja

Los reportes indican que fueron en total catorce personas, en las cuales iba incluido el conductor del autobús, las que murieron en el lugar de los hechos. Mientras que otras tres personas fallecieron más tarde, después de haber sido trasladadas a un hospital para recibir atención médica, según la agencia United News of Bangladesh.

La agencia de The Associated Press señaló que en un primer momento no estaba claro qué había provocado el siniestro. Los accidentes de carretera son habituales en Bangladesh debido a la escasa vigilancia de las leyes de tráfico, la conducción brusca y el exceso de velocidad.