Los primeros reportes emitidos por el ministro del interior, las investigaciones apuntan a que el conductor del camión no habría podido hacer un alto a tiempo, lo que ocasionó que el microbús quedara en medio de dos pesadas unidades, por lo pronto el Comité de Investigación ruso abrió una carpeta para conocer qué sucedió.

Choque camión Rusia muertos: CHOCA TODOTERRENO, HAY DOS MUERTOS

La policía de Nueva York investiga un incidente en que dos hombres fueron lanzados de un vehículo todo terreno que chocó contra un semirremolque en Queens. El conductor del vehículo todo terreno fue luego atropellado por el camión, dijeron autoridades. Los hombres, dijo la policía, iban por una intersección, rumbo a la sección del Puente Ed Koch Queensboro que lleva a Manhattan, cuando chocaron con el semirremolque la madrugada del viernes.

El conductor, que tenía 22 años y era residente del Bronx, fue pronunciado muerto en el lugar, dijo la policía. El pasajero, que no fue identificado, murió luego en el hospital. Ambos sufrieron lesiones graves. El chofer del camión no fue lastimado, afirmaron las autoridades. La policía no especificó si las víctimas llevaban cascos. Archivado como: Choque camión Rusia muertos