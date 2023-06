Hasta el momento no hay reportes sobre personas fallecidas, sin embargo se ha revelado que hay varios heridos tras el choque, quienes inmediatamente fueron trasladados a un Hospital de emergencia para ser atendidos. Las investigaciones continúan al momento de la redacción de la nota.

Choque en autopista Zapotlanejo Lagos

Cabe mencionar que el aparatoso accidente ocurrió aproximadamente a las 14:00 hora local. La causa del accidente aún está bajo investigación, pero se cree que una combinación de factores, incluido el tráfico pesado y las altas velocidades, pueden haber contribuido al accidente.

Los primeros reportes en el lugar indicaron que había múltiples heridos, pero aún no se sabe el número exacto. Algunos de los heridos fueron trasladados a hospitales locales, mientras que otros fueron atendidos en el lugar. Todavía no hay reportes de víctimas mortales, pero no se puede descartar la posibilidad. Archivado como: Choque autopista Zapotlanejo Lagos