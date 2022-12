No pasó mucho tiempo para que las reacciones de los usuarios se hicieran presentes: “Con razón se miraba tomado en el programa, se sentía mal, pobrecito”, “Es un ser humano al igual que todos, es hijo, papá, esposo, abuelo y su familia lo quiere. Ayuden si pueden y sale de su corazón, no es a fuerza, pero tampoco se vale ser tan crueles”, “Salud y fuerza, Dios lo bendiga”.

“Nuestro compañero y amigo, El Kompayaso, requiere trasplante de riñón y hemodiálisis. Por eso, Elisa, Javier y todo el equipo de Chisme No Like te invita a que seas parte de esta campaña para colaborar con lo que puedas y así con lo recaudado poder cubrir los gastos médicos. Te invitamos a que ingreses al link que te dejamos en historias y podamos entre todos apoyarlo a él y a su familia en este momento. Todo suma y entre todos es más fácil!”.

Cuando se creía que ya había pasado lo peor, se dio a conocer que conductor del programa Chisme No Like, donde se distinguen por criticar con todo a varias personalidades de la farándula, a veces pasándose ‘de la raya’, necesita trasplante de riñón, así como hemodiálisis, por lo que piden ayuda para él por medio de GoFundme.

Conductor de Chisme No Like muestra ‘lo que queda de él’

Por medio de un video disponible en redes sociales, El Kompayaso mandó un mensaje a sus seguidores para decir de viva voz la verdad sobre su situación actual. A pesar de su característico buen sentido del humor, reconoció que muestra ‘lo que queda de él’: “En esta ocasión, para agradecer profundamente a toda la comunidad de comediantes, artistas y empresarios, sobre todo en el área de Los Ángeles (California) que se han reunido para ayudarme”.

Luego de agradecer en especial a tres personas muy queridas para él, el conductor de Chisme No Like dijo que él no había pedido que se organizara evento alguno para ayudarlo, como el que se llevó a cabo el pasado domingo, pero dadas las circunstancias, se tuvo qué hacer para recibir ayuda económica. A pesar de usar su ya conocida máscara, El Kompayaso reveló que traía un catéter: “Estoy en hemodialisis una vez por semana y espero mantenerlo así. Voy a necesitar un trasplante de riñón”, comentó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).