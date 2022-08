¡De no creerse!

La psíquica Vieira Vidente revela qué hay detrás del cambio físico de Chiquis

Muchos creen que la hija de Jenni Rivera está enferma y no ha dicho toda la verdad

¿Qué está pasando en realidad? En su video más reciente en su canal oficial de YouTube, la reconocida psíquica Vieira Vidente revela qué hay detrás del cambio físico de Chiquis, hija de Jenni Rivera, quien muchos creen que está enferma y no ha dicho toda la verdad,

En reciente entrevista para El Gordo y la Flaca, la cantante dijo que, al tener problema de hormonas, está en tratamiento, pero también padece de la tiroides, aunque eso no es todo: “Cambios aquí y allá que he hecho que me han ayudado mucho y pues creo que llega un punto de mi vida en el que quiero verme diferente, sentirme bien y pues fue eso”, dijo. ¿Estará ocultando algo más?

Vieira Vidente le ‘echa’ las cartas a Chiquis

Antes de empezar con su lectura de cartas, Vieira Vidente quiso dejar en claro, una vez más, que no tiene nada en contra de la hija de Jenni Rivera, pero que hay ciertas cosas que no van con ella: “Las cartas me dicen que la señorita Chiquis no está diciendo la verdad”.

“Ella se sentirá derrumbada, va a estar en el ‘ojo del huracán’ durante los próximos tres meses. Ella ha estado planeando esto poco a poco. Veo a una persona joven que está a un lado de ella que también tiene dinero apoyándola, una persona que sabe toda la verdad y sabe todo lo que hay”, dijo la psíquica.