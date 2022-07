Chiquis comparte revelador video en redes sociales

La cantante confiesa la verdad de su ausencia en Premios Juventud, donde se le rindió tributo a su madre, Jenni Rivera

“No te mezclas con ellos, tan sencillo decirlo”, le dicen usuarios

¿Otro pleito familiar? Hace unas horas, se llevó con gran éxito la ceremonia de los Premios Juventud 2022, donde se le rindió tributo a Jenni Rivera, La Diva de la Banda, pero sí algo llamó la atención entre los internautas fue que no estuvo presente Chiquis, pero sí sus hermanos: Michael, Johnny, Jenicka y Jacqie.

Antes de cualquier malentendido, la propia cantante compartió un revelador video en sus redes sociales, donde tiene más de 5 millones de seguidores, en el que confesó la verdad de todo lo que está pasando. Este 2022 ha estado marcado por diferentes conflictos entre los integrantes de la Familia Rivera.

¿Por qué Chiquis no acompañó a sus hermanos en los Premios Juventud?

Después de saludar a sus seguidores, quienes estaban atentos a esta transmisión en vivo, Chiquis les dijo que le gustaba hablar con ellos ‘al chile’, especialmente cuando se trata de sus cuatro hermanos: Jenicka, Jacqie, Johnny y Michael, los cuales son muy importantes para ella.

“He estado escuchando muchas cosas. Usualmente las ignoro, usualmente no me interesa mucho aclarar ciertas cosas, porque sí no es una cosa es otra, siempre hablan, bueno o malo, y como que a veces, ciertos medios, no todos, como que cambian las cosas”, dijo la hija de Jenni Rivera, a quien se le nota un poco incómoda.