Chiquis rompe el silencio tras rumores sobre que mandó matar a Jenni Rivera

Afirmó que se siente entristecida por las especulaciones y los comentarios que circulan en los medios de comunicación, pero a la vez, aseguró que no le sorprenden las declaraciones de su tío Juan.

Chiquis rompe el silencio

Las palabras de la cantante dejan en claro que ella se mostró sorprendida por las acusaciones de su mismo tió, Juan Rivera.

“Desafortunadamente ya nada me sorprende, como que se me bajó la presión, porque dije ‘cómo se les ocurre querer decir algo así’ con esas cosas no se juega», comienza diciendo.

«Me enojé y aventé madres. Todo va estar bien, pero si me enojé mucho, que decepción, que vergüenza», continuó Chiquis.

«Nada más les quería dejar saber que en mi vida también hay mucha gente culey”, son las palabras de Chiquis en donde finalizó con que la corte se encargará de todo.