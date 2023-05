Al tocar ese tema, ella no descartó la posibilidad de invitar a una chica a su cama junto con su pareja, sin embargo, dejó en claro ciertas condiciones para que esto sucediera. De igual manera, cuenta la opinión de Emilio Sánchez, quien tampoco no ve con malos ojos esa posibilidad.

“Estamos muy abiertos a esa posibilidad”

“Lo hablamos cuando estábamos en la Ciudad de México, cuando iba a hacer los lunarios. Hemos hablado de eso un poco más profundo y pensé, ‘sí… hagámoslo’. Él sabe que yo tengo que elegirla, no puedes saber su nombre, nunca sabrás su número si vamos a hacer lo nuestro, vamos a divertirnos”, continuó la artista musical.

“Nunca he tenido un trío, solo quiero aclarar. No sé si Emilio lo ha tenido, él nunca me lo dirá. No lo vamos a hablar nunca porque él es muy reservado pero nunca he estado en un trío, ni con dos chicos… nunca en ningún tipo de trío, pero sí hemos hablado de eso y estamos muy abiertos a esa posibilidad”. Archivado como: Chiquis Rivera trío pareja