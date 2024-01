Chiquis Rivera se somete a nuevos cambios estéticos y le llueven críticas

Sin embargo, la reacción que ha tenido el público con respecto a estos nuevos cambios que se ha hecho no han sido del todo buenos.

¿Se Está Volviendo Adicta a las Operaciones?

«Me hice cambios en la cara, los ojos, senos y abdomen, me lo hice un par de días y mientras estaba sedada me hicieron las bubis y mientras me hacían lo del rostro», contó.

«Ya estoy mejor, me siento mejor, con mucho dolor, el doctor Gutiérrez me operó las ‘bubis’ están un poco más chiquitas».

«Los primeros dos días sí fueron dolorosos pero ya estoy mejor, nada más quería reportarme, y pues nada, ando toda moreteada, pero va a valer la pena», dijo Chiquis en un video.

Sin embargo, la noticia desató una serie de comentarios en ‘El Gordo y la Flaca’, donde algunos usuarios expresaron su preocupación y críticas hacia la artista.