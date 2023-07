Así fue un comentario de un usuario en redes sociales: «Ya no sabe como llamar la atención… Su mamá era tan auténtica, no le llega a los talones», dijeron. Sin embargo, la cantante continúa construyendo su carrera musical a pesar de las críticas y asegura que su inspiración siempre será su madre.

Chiquis arremete contra sus haters en su nueva canción

Chiquis se mostró contenta de compartir con sus seguidores la nueva canción que lanzó en colaboración con la rapera Snow Tha Product, canción en la que arremete contra los haters. Fue por medio de un video en su cuenta de Instagram que se dejó ver bailando al ritmo de la canción.

«Ya hace rato que ya no estoy pendiente de lo que diga usted, me resbala, no me afectan los rumores ni indirectas, ni los haters, ni los chismes, ni los que hablan tanta mierd*, yo amargarme ni muerta», dice el coro de la nueva colaboración de la mayor de los hijos de Jenni Rivera.

