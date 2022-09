Asegura que ella construye su propio camino

Chiquis se ha percatado de que hay miles de mensajes en donde la han comparado con su madre y le han dicho que no le llega a los talones, sin embargo, la ‘Abeja Reina‘, cansada de éste tipo de comentarios, decidió defenderse y afirmar que su mamá le enseño muchas cosas para ser una gran artista.

“Digo, mis respetos a ella, pero no es mi mamá. Así que no mam%$ con sus comentarios ignorantes, yo soy CHIQUIS, y creo que poco a poco lo he comprobado que yo estoy haciendo mi propio camino, sí, con lo que me enseño mi madre, pero a mi manera”, dijo por su cuenta oficial de Twitter. Archivado como: Chiquis Rivera se defiende