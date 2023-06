Chiquis Rivera se quitó la toalla en pleno video

Reveló lo que trae debajo y terminó con varias críticas

«Toda operada», le contestaron en el video

¡CHIQUIS SE DESCARÓ EN REDES SOCIALES! La cantante e hija de Jenni Rivera, sorprendió al público al postear revelador video después de salirse de bañar. La intérprete de «Paloma blanca», confesó cuáles eran sus planes para salir y por ello, decidió compartir con sus seguidores la rutina que hace al momento de tener una ocasión casual.

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, sigue estando en el ojo del huracán por las polémicas que protagonizó a lo largo de su carrera musical y sobre todo, por varios aspectos en su vida pública. Recientemente, los internautas no dejaron de preguntarse sobre su rápida forma de bajar de peso, sospechando sobre una cirugía bariátrica.

CHIQUIS RIVERA SE DESCARÓ EN TOALLA

Chiquis Rivera, de nueva cuenta, causó furor en redes sociales al publicar un video donde se observó a la cantante en toalla y recién salida de la ducha. Lo que causó polémica, fue que la cantante mostró un body color café y dejó caer la toalla. En las imágenes, se observó como terminó dejando caer la toalla gris y traía puesto esa prenda que dejó al descubierto su cuerpo.

La hija de Jenni Rivera, no dudó en modelar el enterizo ante la cámara y mostrar lo cambiada que está su figura después de bajar de peso y revelar que no se observan marcas en sus brazos o piernas, debido a las supuestas cirugías que se realizó. Antes de terminar el video, no dudó en mostrar el conjunto completo que consistió en una camisa a cuadros café, unos skinny jeans y botines del mismo tono del body.