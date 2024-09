Chiquis Rivera acusa a Rosie de separarla de su mamá

Chiquis Rivera culpa a Rosie Rivera.

Chiquis busca reconciliación sincera.

Revelaciones en «Chiquis Sin Filtro».

Chiquis Rivera ha hecho revelaciones impactantes sobre su tía Rosie Rivera en su nuevo reality show, “Chiquis Sin Filtro”, disponible en ViX.

En un video que se viralizó en la cuenta oficial de Univisión, Chiquis declara que “Rosie tuvo mucho que ver con la distancia entre mi mamá y yo”.

La cantante asegura que su tía Rosie fue la responsable de que no pudiera hablar con su mamá, Jenni Rivera.

“Cuando Chiquis pedía hablar con su mamá, Rosie le decía que ‘Jenni todavía no estaba lista’”.

Chiquis Rivera acusa a Rosie de manipular la relación con su madre

Chiquis revela que, desde que falleció su madre, su tío Juan se acercó mucho a Rosie, alegando lo siguiente:

“Rosie siempre ha tenido un problema conmigo desde que yo nací, y pues como ella era la del poder porque tenía todo lo de mi mamá, entonces él se acercó mucho con ella”.

La cantante también menciona que Rosie nunca la ha querido y que “ella era como la persona del medio, quiero hablar con mi mamá, y ella me respondía ‘tu mamá no está lista’, y mi mamá pensaba que yo no la estaba buscando”.

Chiquis comparte que, por mucho tiempo, vivió asustada de que no la viera un fan de su mamá y le hiciera algún daño.