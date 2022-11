Chiquis Rivera ofrece reveladora entrevista

A punto de cumplirse el décimo aniversario luctuoso de su madre, la hija de Jenni Rivera acepta que está distanciada de su familia

“Desgraciadamente, a veces es mejor guardar distancia”, le dicen algunos usuarios a la cantante ¡Lo que faltaba! Parece ser que los problemas entre los integrantes de la Familia Rivera están lejos de llegar a su fin, pues ahora, en reveladora entrevista, Chiquis Rivera aceptó que está distanciada de algunos de sus familiares, por lo que los internautas no dudaron en mostrarle su apoyo a la cantante, quien ha sorprendido a todos con su cambio físico. Fue en el programa de televisión Ventaneando, conducido por la periodista de espectáculos Pati Chapoy, que la hija de Jenni Rivera ‘no se anduvo por las ramas’, y fiel a su estilo, confesó que es lo que está pasando actualmente con algunos de sus seres queridos. ¿Llegará el día en que uno de los Rivera dé el primer paso para solucionar todos los conflictos que hay en esta familia? ¿Por qué Chiquis Rivera se distanció de su familia? “Amo a mi familia, pero de lejos, así estoy mejor, mucho mejor, y yo estoy enfocada en mis hermanos (Johnny, Michael, Jenicka y Jacqie), en lo de mi mamá, yo quiero apoyar a mis hermanos en lo que están haciendo, ahora acabamos de lanzar esta canción, Misión cumplida, un regalo que siento que viene de Dios, que viene de mi mamá”. Tranquila, Chiquis Rivera dijo también que fue su hermano Johnny el que encontró esta canción, ya que es un apasionado en todo lo que se refiere a su madre, La Diva de la Banda: “Yo estoy en ese punto de mi vida que digo: ‘la persona que esté en mi vida, sea amistad, sea amorosa, sea de trabajo, si no están aportando lo que yo aporto, si no están dando lo que yo doy, si no me dan paz, tiene que ser de los dos lados, si no, no te quiero en mi vida”.

“Ya no quiero estresarme” En otra parte de esta entrevista, que provocó todo tipo de reacciones, Chiquis Rivera compartió que tomó la decisión de alejarse de algunos miembros de su familia porque ya no quiere estresarse ni mucho menos caer en una depresión o ansiedad inecesaria. Por otra parte, confirmó que su hermano Michael se convertirá nuevamente en papá, ahora de una niña. “Amo a mi familia, pero de lejos, así estoy yo de mi familia. Desgraciadamente, a veces es mejor guardar distancia”, “Si Jenni Rivera la alejó de su vida y de sus intereses económicos, lo demás no tiene importancia”, expresaron algunos usuarios luego de ver esta reveladora entrevista (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Chiquis Rivera ocupará el lugar de Mariah Carey? Por medio de sus redes sociales, información que se encargaron de retomar otros medios de comunicación como El Imparcial, Chiquis Rivera dio a conocer el lanzamiento del tema musical ‘Jingle Bells (Vamos all the way)’, con lo que muchos creen que le hará la competencia, o incluso podría desbancar, a la cantante Mariah Carey, quien con All I want for Christmas is you se ha convertido en todo un clásico en esta temporada. Cabe resaltar que esta canción es interpretada tanto en inglés como en español, mientras que la ambientación y el look que usa la hija de Jenni Rivera en este video está basado en Santa Claus. Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar de parte de los usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, ¿en camino de hacer las paces? De acuerdo con información de Infobae, en una entrevista para diferentes medios de comunicación, Lorenzo Méndez reveló que, a pesar de llevar varios meses separados, ve posible una amistad con su ex, Chiquis Rivera, ya que asegura que nunca le hizo nada malo ni ella a él tampoco. Y de una vez por todas, quiso dejar en claro que sus mensajes en redes sociales, donde decía que no le gustaba cómo cantaba, no iban dirigidos a ella. “El gusto se rompe en géneros, yo creo que definitivamente se malinterpretó ese rollo, creo que ya lo aclaré bien, mejor quedarse con los comentarios. Sí, sí canta, por eso está nominada ahí a un Grammy, felicitaciones a ella”, ¿en qué terminará esta historia? (Con información de Ventaneando, El Imparcial e Infobae) PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ