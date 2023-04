No es la primera vez que eso sucede, sino que en diversas ocasiones el público no dudó en atacarla por su aspecto físico. Durante los Latin American Awards, el público criticó su vestido rosa con tul y señalaron que parecía llevar una cortina. Pero claro, también hubo un momento donde los internautas la defendieron.

Chiquis Rivera tratamiento estético: “Cuídate”

En redes sociales, señalaron que se veía mejor cuando estaba “al natural” y declararon que se había vuelto adicta a esa situación. En comentarios, declararon que esperaban que no trajera situaciones de malestares en un futuro y le enviaron mensajes de apoyo. Al igual, hubo quien la defendió y declaró que era envidia.

“Natural, te veías mejor, y quizás algunas personas no les gustará lo que te diré, pero creo que ya estás exagerando y ojalá a la larga no te haga daño… Cuídate y espero que no te traiga consecuencias”, “Pensé que estaba bajando con puro ejercicio”, “La que pueda, que se lo haga y la que no, pues dejen la envidia, chicas”, declararon en redes sociales. Archivado como: Chiquis Rivera tratamiento estético