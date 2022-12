Pero, parece ser que no todo es “miel sobre hojuelas” debido a que los internautas no dudaron en acusarla de querer “vender” su cuerpo a la audiencia e inclusive, la compararon con Ninel Conde. En días recientes, Chiquis habló sobre las críticas que recibe de su cuerpo y detallaron que se encontraba acostumbrada de leer ese tipo de cuestiones en redes sociales.

“Que triste que tengan que enseñar hasta lo que no, solo para disque triunfar. Porque, para ser honestos, NO canta nada bien. Jenni triunfo sin tener que enseñar nada, esa si fue una verdadera artista”, “Pobre mujer, es puro morbo”, “Pues si, muy de cuerpo nuevo y vestimenta donde nada más enseña las …, pero la voz para cantar, nada más no”, comentaron en redes sociales.

“Ojalá hubiera arreglos para la voz, qué feo puja, que diga canta.”, “Canta muy feo, la verdad”,” Que cosas, ahora cuando ven, que no funciona cantando, tienen que mostrar cuerpo”, “Así se vende más”, “Canta horrible”, “Ni para cuando Jenni, ella no tenía necesidad de eso. Chiquis es tipo Ninel conde”, declararon en redes.

Chiquis Rivera presume figura: ¿Acostumbrada a esos comentarios?

En una reciente entrevista para “Algo Personal”, Chiquis Rivera confesó a Jorge Ramos su sentir ante los comentarios donde critican su cuerpo y la forma de vestir, asegurando que desde tiempo atrás vive el “body shaming”. En la entrevista, aseguró que ya no le importan los malos comentarios, sino que se encuentra acostumbrada.

"Yo he vivido el 'body shaming' toda mi vida, y ahora más", detalló a Jorge Ramos. "Hay gente a la que le va a encantar, gente que dirá que estoy gorda, que si es vulgar… no me importa. Es la persona que soy, no quiero fingir ser perfecta. Tengo celulitis, tengo estrías: 'this is who I am", dijo Chiquis y citó Univisión.