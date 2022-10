Dijo que no se lo contó a nadie. Y que al parecer nunca fue al médico. Sabía que estaba embarazada, pero realmente no sabía cómo decírselo a la “Diva de la Banda”. Jenni Rivera nunca supo que su hija mayor estuvo a punto de hacerla abuela. Confesó además que más adelante sí visitó al médico porque tenía que realizarse el Papanicolaou.

Chiquis Rivera abrió su corazón en su podcast “Chiquis and Chill”, en donde está expuso partes importantes de su vida íntima, de lo más privado. Ahí habló de que a los 19 años salió embarazada, que perdió al bebé y de que nunca le dijo nada ni a su mamá, Jenni Rivera , o al resto de su familia, porque tuvo miedo de ser rechazada por los suyos.

Chiquis rivera parece ser que es una de las reinas de los escándalos pues desde que decidió incursionar en el mundo de la música no ha parado de ser la protagonista de controversia. desde su divorcio con Lorenzo Méndez hasta que aparentemente en realidad no canta.

Aparece con una ‘pancita’

En el programa de farándula Chisme no Like, los conductores había no comentaron acerca de unas fotografías que presenta la cantante chiquis rivera aparece en traje de baño mientras gozaba de una estadía en la playa. Lo extraño de las instantáneas es que la hija de Jenni aparece “con pancita”.

Esto causó que se llegara a creer que está embarazada, recordando que hace unas semanas se rumoreaba acerca de que ya le habían dado el anillo de compromiso. Pocos meses después de que se separó de Lorenzo Méndez comenzó una relación con Emilio Sánchez la cual ha sido muy controversial.