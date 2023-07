Chiquis ha impactado dentro de las redes con su nueva imagen dejando a más de uno boquiabierto, pero eso no la salva de que reciba una que otra crítica por su ‘mala’ cantada, pues aunque tenga el físico más espectacular muchos aseguran que la hija de Jenni Rivera debería de dedicarse a otra cosa que no sea la música. Archivado como: Chiquis Rivera Copa Oro.

Internautas aseguran que Chiquis no sabe cantar

Chiquis Rivera aparece en la grabación interpretando su tema ‘Abeja Reina’ totalmente en vivo y sin uso de una pista, cosa de lo que se le tacha ahora tras su participación en la Copa Oro. Muchos de los internautas que han visto el video no tardaron en reaccionar dentro de la caja de comentarios asegurando que la hija de Jenni Rivera no sabe cantar y que solo le siguen por su aspecto físico.

«Muy bonita para ser tan vulgar», «Horrible canción», «Luce muy hermosa pero ay Dios cada día canta peor, dedícate a otra cosa mija por lo que más quieras», «Tú no cantas nada bien canta mejor tu hermana», «Honestamente y sin ofender pero ella no, no es para la cantada», «¿Cómo es posible que Chiquis tenga hasta Grammys, si no canta?», «Fea letra, feo ritmo fea voz», se puede leer. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Chiquis Rivera Copa Oro.