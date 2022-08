No cabe duda que la extravagante artista musical, es una de las celebridades más queridas y odiadas en el mundo del espectáculo, ya que si bien es una persona que le gusta la fiesta, y se le ha visto envuelta en la polémica, ya sea con su familia o en su vida personal y por lo general suele encender las redes como en este caso. Archivado como: Chiquis pasa penoso momento.

Chiquis pasa penoso momento. Las redes sociales cuentan con infinidades de cosas que dan de que hablar y no se diga cuando se trata de una de las familias más polémicas dentro del mundo del espectáculo , Los Rivera. A través de los artículos compartidos por MundoNow sus lectores han sido testigos de todo lo que acontece en la vida de esta dinastía.

Recientemente comenzó a circular un video dentro de la cuenta Foos Gone Wild a través de la plataforma de Instagram en donde Chiquis Rivera pasó un momento incómodo durante su concierto en Los Ángeles, pero fue algo de lo que ni ella misma se dio cuenta.

La misma Chiquis tomó con buen humor el meme que le hicieron

Se le puede observar a Chiquis interpretando de lo más normal su tema de su reciente sencillo, pero justo cuando se mueve de lugar una máquina de aire le queda justo enfrente, provocando que su enterizo se comenzara a mover por su entrepierna muy cerquita de sus partes íntimas.

Inclusive la también empresaria reaccionó a su video publicándolo mediante sus historias de Instagram, tomando con la mejor actitud el pequeño percance que tuvo durante una de sus presentaciones en Los Ángeles, "Jajajajaja no puedo con Ya'll Foos!! No mam… jajaja me hizo reír en ingles y español", señaló Chiquis en su status.