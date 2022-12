La cantante no dudó en posar hacia la cámara y caminar en una pose provocadora mientras meneaba las caderas y enseñaba sus atributos, pero, sin duda alguna, sorprendió al quitarse parcialmente el abrigo y enseñar “de más”, para celebrar su llegada a Nashville, de acuerdo con La Vibra. El video lo compartió a través de Instagram, donde sus seguidores no dudaron en enviarle piropos y uno que otro, en hacer críticas sobre su figura.

“Muy bonita Chiquis, pero no es necesario que caigas en la vulgaridad vestida de esa forma para salir a cantar, parece que solo sales a ofrecerte”, “Lo más naco que he visto en mucho tiempo”, “Otra naca”, fueron los comentarios que dejaron en el video que Chiquis compartió recientemente en su perfil de Instagram.

Pero, parece ser que no a todas las personas les parece su cambio de imagen y por ello, decidieron comentar en redes sociales que el video era “vulgar” debido al comportamiento que mostró la hija de la ‘Diva de la Banda’. Al igual, hubo personas que destacaron que no era digno de presumir en redes sociales.

Chiquis Rivera muestra caderas: ¿Se sinceró sobre su cuerpo?

Recientemente, Chiquis se sinceró sobre los ataques que recibe por su figura con el periodista Jorge Ramos. En la sección de “Algo Personal”, la cantante no dudó en abrirse y hablar sobre un tema que es personal para ella y que la marcó, pero que la hizo sentirse sumamente orgullosa por sus curvas y por supuesto, su manera de ser. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Yo he vivido el ‘body shaming’ toda mi vida, y ahora más”, declaró Chiquis en entrevista. “Hay gente a la que le va a encantar, gente que dirá que estoy gorda, que si es vulgar… no me importa”, destacó la cantante al periodista, Jorge Ramos y citó Univisión. “Me siento segura, me siento realizada, no tengo el cuerpo que quiero tener ahora mismo, pero me siento bien”, explicó. Archivado como: Chiquis Rivera muestra caderas