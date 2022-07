Chiquis Rivera ‘ignora’ a una reportera y la tachan de ‘Diva’

Por ende, cuenta la periodista de espectáculos, Chamonic, que también llegaron personas de prensa a querer entrevistar a la cantante de regional mexicano, pero que supuestamente, ella también los ignoró. En las imágenes se puede ver como la reportera le hace una pregunta, pero Janney (Chiquis) siguió su conversación con alguien más y no le respondió. Archivado como: Chiquis Rivera ignora a reportera

Según informó Chamonic por medio de Instagram, Chiquis Rivera convocó a personas que quisieran formar parte de su nuevo videoclip, el cual, se encuentra grabando en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Como la noticia se hizo pública, pues mucha gente acudió a la playa, ya que no se trataba de un área privada.

“Fuertísimo está el calor hoy”, dice la reportera esperando que Chiquis le conteste y comiencen una conversación pero eso no sucede. Mientras que la reportera se queda con el micrófono esperando respuesta, mejor decide bajarlo debido a que Janney estaba en otra conversación.

Chiquis Rivera ignora a reportera: La reportera decidió darle ‘su tiempo’ a la cantante

Al final, Chamonic compartió un video de la reportera en donde dice que Chiquis está muy ocupada para conceder entrevistas, ya que está grabando; “Oigan pues sí, vinimos aquí a entrevistar a Chiquis Rivera, obviamente están en grabaciones y vamos esperar un tiempo para ver si podemos sentarnos un ratito con ella”.

Cabe resaltar que también se dijo que los fans de la cantante esperaban tomarse fotos con ella o saludarla, pero que supuestamente esto no pasó, pues Chiquis no se los concedió. Por otra parte, Chiquis no siempre se ha mostrado así con sus fans, ya que en una ocasión asistió a un cumpleaños de una fanática de sorpresa en la ciudad de Guadalajara. (VER VIDEO AQUÍ) Archivado como: Chiquis Rivera ignora a reportera