¿Chiquis Rivera se volverá a casar? Hace inesperada revelación

«Bueno, ahorita estamos disfrutando del compromiso, de la relación. No tenemos todavía fecha, pero pues a ver, a ver cuándo pasa, ¡jajaja!», declaró.

En la entrevista que ofreció para E! News, la cantante no dudó en hablar sobre sus próximas nupcias y detalló que aún no hay fecha para la boda.

Además, destacó que en estos instantes solo quiere disfrutar de su compromiso y por ello, no dudó en señalar lo que envolverá ese día tan especial.

La cantante no dudó en declarar cómo le gustaría realizar su boda y sobre todo, los detalles que podrían aparecer en esa especial fecha.

¿Cómo será la boda?

En una reciente entrevista, la talentosa cantante y personalidad de la televisión reveló sus pensamientos y deseos para el gran día, destacando algunos detalles.

«Quiero una boda por la playa, quiero mar, es lo que veo, quizá descalza, algo muy romántico, ¡jajaja!», confirmó la intérprete a E! News.

Chiquis compartió su alegría por este emocionante momento en su vida, destacando que actualmente solo quiere disfrutar de la planeación.

«Un vestido así sencillo, así como que haya un calorcito, no sé, el sol, ¡jaja!, o sea ya, ya la… ¡jajaja!; pero no, todavía no hay fecha.», confirmó.