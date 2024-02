Chiquis manda sorpresivo mensaje y estalla: «Que decepción»

Video de Chiquis causa revuelo.

Chiquis molesta por declaraciones.

Familia Rivera enfrenta proceso legal.

A través de las redes sociales, un video de Chiquis, la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, ha generado revuelo entre sus seguidores.

En él, Chiquis se muestra visiblemente molesta por una situación reciente que ha llegado a su conocimiento, y ha decidido compartir su opinión al respecto con sus seguidores.

La cantante utilizó sus plataformas en línea para expresar su decepción ante una narrativa que considera injusta y perjudicial.

Pero antes de que sigas leyendo, te invitamos a escuchar el nuevo podcast Mundo Narco, dando CLICK AQUÍ.

Para escuchar el podcast da click en la imagen

«Esta mañana vi y escuché algo muy feo, algo muy ridículo, pero que no me sorprende desafortunadamente ya nada me sorprende», señaló Chiquis en el video.

«Como que se me bajó la presión, porque dije ‘¿cómo se les ocurre querer decir algo así con esas cosas no se juegan?’ y dije ‘okey, me enojé'», agregó visiblemente afectada.

Chiquis finalizó su mensaje con un tono de esperanza, asegurando que «todo va a estar bien, todo siempre está bien, Dios se encarga de todo y de todos».

Sin embargo, no pudo evitar expresar: «que decepción, que vergüenza», ante la situación que la ha llevado a desahogarse públicamente.