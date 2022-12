Chiquis Rivera salió de ‘pleito’ con el periodista Gustavo Adolfo Infante

El conductor del show ‘De Primera Mano’ exhibió sin piedad los mensajes de la hija de Jenni

La cantante se sintió ofendida por ‘culpa’ de sus tíos Juan y Rosie Rivera Tal parece que la ‘gira de medios’ que hicieron Juan y Rosie Rivera en pleno aniversario luctuoso de Jenni no fue del agrado de Chiquis Rivera quien desató su furia contra el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante quien terminó exhibiendo a la cantante con una serie de mensajes en donde le decía que ya no le daría entrevistas. Fue mediante el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, que el titular del mismo, Gustavo Adolfo Infante mostró los mensajes de what’s app que Chiquis Rivera le envió muy molesta por una presunta entrevista que le hizo a sus tíos Juan y Rosie sobre unos comentarios que realizaron sobre su persona. Chiquis Rivera explota y envía ‘insultos’ a periodista mexicano Muy molesta, el primer texto de Chiquis Rivera rezaba lo siguiente: “Sigue hablando mal de mi… Gracias a Dios no me afecta en lo absoluto! Tú necesitas hablar de mi para tus ratings… así que dale. Si yo te puedo dar de comer de una manera u otra pues qué bueno! Adelante pero no tienes vergüenza… o sea andas hablando mal de mi y luego me andas pidiendo entrevistas?”, comenzó escribiendo. Después las cosas subieron de intensidad: “Jajaja tú me necesitas a mi y ese es tu coraje. Pero igual te lo digo, jamás te daré una entrevista y jamás te daré atención, es lo que quieres, que te dé atención públicamente pero yo de pend… no tengo nada. Kiss my a… Gus!”, manifestó en su primer mensaje Chiquis Rivera pero no contaba con que Gustavo Adolfo Infante le contestaría.

Gustavo Adolfo Infante la exhibe sin piedad y le contesta Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y sin piedad exhibió la conversación de texto con Chiquis Rivera y hasta lo que le contestó lo que provocó que ella se enojara más: “Qué bueno que contestas, gracias, pero no te vueles, llevo muchos años trabajando y comiendo sin ti. No te preocupes, jamás te vuelvo a pedir una entrevista… No sé de qué voy a comer?”, manifestó en tono de burla el periodista. Pero la hija de Jenni Rivera no se aguantó: “Dios te bendiga Gus. Que te vaya bonito”, sin esperar que el periodista le sacaría a su mamá y provocaría más furia de la Chiquis: “Igual a ti y a tu carrera que no necesita de los medios. Lástima que no te parezcas a la Diva”, lo que sin duda lastimó el ego de la nieta de doña Rosa.

Chiquis Rivera se enoja porque le sacó a su mamá Jenni Como ya es costumbre en los Rivera, al tocar el tema de Jenni, la hija de la Diva de la Banda no se quedó callada y arremetió de peor forma contra Gustavo Adolfo Infante que supo cómo provocarla: “Yo nunca dije que no necesito de los medios! Siempre soy amable y los atiendo, siempre! Pero no voy a perder tiempo ni energía en personas como tú que sólo se la pasan hablando mal de mi. ¿Porqué? No tengo necesidad”. “Ya te la pasé una vez! Me pediste disculpas y te perdoné. No entiendo ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te hice? Siempre me he portado bien contigo! Te he respetado y atendido pero también tengo mi límite. Y de mi madre tengo mucho… pero también aprendí de sus errores… Que no se te olvide, ella también se las vio contigo por las mismas razones. Hablaste muy mal de ella varias veces”, expresó Chiquis Rivera.

Gustavo Adolfo Infante la ‘remata’ En su espacio de televisión, Gustavo Adolfo Infante expresó que no necesita nada de Chiquis Rivera y que en efecto no le pediría más entrevistas, por lo que la gente expresó su sentir en el video que fue compartido en TikTok, así como en la cuenta de Instagram de ‘Escándalo’, donde la polémica se desató. Los comentarios fueron los siguientes: “Siempre que dice que no le afecta les responde con un párrafo”, “Vieja ridícula no que no le importa lo que hagan sus tíos, siempre lo digo Chiquis es una persona santa frente al público pero detrás es otra que ni a los talones le llega a la persona humilde que fue su madre”, “Que bien todo lo que él le contestó”, “Según ella no piensa perder ni su tiempo ni energía en él y ahí va a escribirle guiones”, “Se le subió lo diva a la muchacha ojalá cantara bonito, ahí se le justificaba”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS PELEÁNDOSE CON GUSTAVO ADOLFO INFANTE. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.

