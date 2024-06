Chiquis Rivera reaparece en redes sociales tras revelar que sufrió aborto espontáneo

En otro tema musical, la hija de Jenni Rivera canta: «Gracias al dolor porque me hizo más fuerte que nunca».

Antes de su mensaje, llama la atención que Chiquis Rivera escogiera en particular ciertas canciones para anunciar sus conciertos en sus redes sociales.

Aunque se creía que lo peor había pasado, Chiquis Rivera dijo que le hicieron muchas recomendaciones tras su aborto espontáneo.

«Me he estado tomando tés y el día de hoy me desperté sintiéndome más como yo, más normal, y me subí a la bicicleta un ratito, así que ahí vamos poco a poco».

En otro video, la hija de Jenni Rivera confesó que creía mucho en los planes de Dios y que Dios sabe por qué hace las cosas.

«No me voy a quejar, no le voy a reclamar y tengo fe y es lo que me da la fortaleza para seguir adelante», finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).