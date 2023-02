La intérprete del álbum ‘Abeja Reina’ esperaba que anunciaran que era la gran ganadora de la noche, sin embargo esto no fue así, pues la cantante mexicana Natalia Lafourcade acabó llevándose el premio a ‘Mejor Álbum Regional Mexicano y Texcano’, según indicó el portal Expreso . Archivado como: Chiquis Rivera dolida

“Les quiero decir que los amo, que muchísimas gracias por el amor, el cariño y miren, escúchenme bien ¿Okay? No perdimos, nada más no ganamos y eso está bien. Natalia es increíble, la amo, es una gran artista y es una ganancia estar en esta categoría con personas que admiro y que quiero mucho”, dijo la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera. Archivado como: Chiquis Rivera dolida

Sin embargo, conforme avanzaba el momento la cantante se percató que al moverse, su vestido se desacomodó de la parte del busto, por lo que al final del video se le ve tapándose, pero la cantante ya había mostrado de más. Este detalle los fans ni sus haters, lo dejaron pasar desapercibido. “Hey Chiquis , estabas hermosa pero se te miraban los pezones en todo momento”, “Literal se le vio todo”, “Real gente, como si ustedes no tuvieran”, “Se le vio todo”, dijeron algunos usuarios mediante los comentarios del video compartido por el Instagram de ‘La LenguaTeve’. Archivado como: Chiquis Rivera dolida

Posteriormente, Chiquis mostró a su equipo, quien la apoya en todo momento y les agradeció, tanto a su publicista, manager y no podía faltar su novio, a quien enfocó y resaltó que le regaló un hermoso ramo de rosas blancas tras haber sido nominada a los Premios Grammy 2023.

Chiquis Rivera dolida: La cantante se sintió bastante complicada tras su nominación

De acuerdo con Associated Press, Chiquis se dijo complacida, pues en esta edición compite con grandes de la música regional mexicana, incluyendo Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Marco Antonio Solís, además de otra favorita de la academia, Natalia Lafourcade. “Abeja reina” es un disco con temas compuestos por Chiquis e interludios en los que habla con su público dedicándoles mensajes inspiradores.

“Quise a través de mi música contar una historia, contar mi historia, y a la vez poder inspirar y empoderar a otras personas”, destacó. “He sufrido, pero he podido convertirlo en algo positivo lo que me ha pasado, y yo creo que no soy la única y quiero ser yo un ejemplo para los que escuchan mi música, igual que ellos se sientan inspirados”. Chiquis se involucró en todos los aspectos del álbum, desde la selección de temas, hasta el diseño gráfico. La idea de “Abeja reina” la tomó de esos insectos. (CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO). Archivado como: Chiquis Rivera dolida