Los comentarios no tardaron en llegar, pues aunque Chiquis se ha acostumbrado a mostrar de más, pero ahora no se ha cansado de mostrar su nueva figura y quiso aprovechar su cumpleaños para hacerlo. Algunos seguidores se sorprendieron por algo extraño que notaron.

Chiquis Rivera ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram al aparecer en paños menores para celebrar su cumpleaños. La cantante no tuvo vergüenza al mostrar de más en un video en la plataforma mencionada dónde festejaba un año más de vida.

En especial, sus looks en redes sociales y eventos públicos le han permitido mostrar su renovada silueta. Desde hace algunas semanas, Chiquis ha estado promocionando una marca de ropa interior que es suya, aquí fue dónde dejó claro que su cuerpo había cambiado.

Chiquis Rivera descara cumpleaños: Se sorprenden en comentarios

«Gracias al creador por otra vuelta al sol. Con salud, trabajo, felicidad y rodeada de gente que me ama. Gracias a todos los que me apoyan y me han mandado felicitaciones hacen que mi corazón se regocije. Recibo sus bendiciones, buenos deseos y buena vibra. Sin lugar a duda de la mano de Dios en cada paso que doy, estoy viviendo mi mejor vida.»

Sus seguidores no se la acabaron en los comentarios: «Nomás una mordidita Chiquis, recuerda que estamos a dieta», mencionó uno ya que la cantante le dio una gran mordida al pastel. «Hay va! Igual que todas a descomponerse la cara con esos labios tan grandes». VER VIDEO AQUÍ.