Chiquis Rivera demanda a su tío Juan Rivera por un millón de dólares

Sin embargo, no esperaba que el éxito que le trajo aquella canción ahora sea el motivo un problema muy grande con su tío Juan.

Además, sostiene que él no le ha otorgado el crédito ni el pago adecuado a Bobby Castro, coautor de la canción.

Hay otra versión de los hechos

De acuerdo con People en Español, en junio de 2022, durante un Instagram live, Juan expuso su versión de los acontecimientos.

Declaró: «Nunca me ha gustado tomar crédito donde a mí no me pertenece. El tema lo compuso mi compa Bobby Castro de Rancho y Barrio».

Con estas palabras, Juan buscaba dejar en claro su postura sobre la autoría de la canción en disputa.

Su declaración añade un nuevo elemento a la controversia, sugiriendo que su participación en la creación del tema podría ser distinta a la presentada por Chiquis.