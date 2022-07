¡Chiquis Rivera pasa de ‘fodonga’ a verse increíblemente sensual!

La hija de Jenni Rivera presume que le encanta andar ‘fogonda’

De ‘fodonga’ a lucir como toda una ¿Diosa?

¡A Chiquis ‘no le importan’ las críticas!

Chiquis Rivera de fodonga a sensual. La consentida de la música de banda, volvió a estar en el ojo público luego de aparecer con un look de lo más sensual. Estamos acostumbrados a ver a la intérprete de ‘Abeja Reina’ lucir outfits que resaltan su curveada figura, es algo que la hija de Jenni Rivera siempre ha presumido con mucho orgullo.

Tal parece ser que es de familia, pues Jenni Rivera también solía tener ese carisma que tanto las distingue, y Chiquis ha dicho en varias ocasiones, que está orgullosa de verse así, pues se parece a su mamá. Esta vez sí que Janney nos sorprendió al lucir un increíble atuendo color negro.

Chiquis Rivera de fodonga a sensual: ¿ACEPTA QUE NO SE BAÑA?

Hace unos pocos días, Chiquis puso a su gente a reír luego de que apareciera en ‘fachas’, asegurando que no se había bañado y que había estado en pijama todo el día. “Así he andado todo el día, ‘fodonga’, ¿Y qué? Si la ropa, las bolsas, los zapatos, eso no importa”, dijo la hija de Jenni luciendo de lo más casual y con un ‘chongo’ despeinado.

“Lo que importa es lo de adentro, lo que está en el corazón y la inteligencia, ¡Ni me he bañado! ¿Y qué? “I don’t give a sh#t”, dijo la intérprete de “Paloma Blanca”. Chiquis Rivera nos demostró que a pesar de ser una mujer sumamente ocupada todo el tiempo, no siempre tiene las ganas de andar producida. (VER VIDEO) Archivado como: Chiquis Rivera de fodonga a sensual