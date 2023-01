Recordemos que Chiquis Rivera es una mujer con una figura ‘curvy’, pues ella misma admitió no sentirse avergonzada de esto, pues es algo que su mamá, Jenni Rivera, le dejó, siendo mujeres con grandes caderas, pero con un físico bastante atractivo. Archivado como: Chiquis Rivera es criticada

Aunque muchos piensan que la intérprete de ‘Abeja Reina’ se sometió al algún tipo de cirugía estética para cambiar drásticamente su aspecto físico, esto no ha sido admitido por la misma. Pese a todo esto, Chiquis Rivera ha continuado luciendo drásticos cambios en su cuerpo, tanto que hasta la han criticado por unas recientes imágenes.

"Los bracitos de Chiquis , hasta parece que ya no van con su cuerpo", expresó en la descripción la página de Escandalo. Pareciera que mucha gente coincidió con éste comentario y notaron lo mismo en dichas fotos, asegurando que la cantante tiene los brazos muy delgados para el tipo de cuerpo que tiene.

Chiquis Rivera es criticada: ¿Es Photoshop?

Algunas personas a través de comentarios expresaron lo siguiente: “Esos son los resultados de la manga gástrica”, “Como no es mi cuerpo, no opino”, “Ella es bonita, no necesita meterse cuchillo, necesita aceptarse tal cómo es”, “Ósea con nada están contentas que porque si los brazos están gordos ahora que los brazos están muy chiquitos”.

"Es Photoshop, mírenle los dedos de chorizo", "La verdad se ve muy bien , obvio bajo bastante ,ocupa hacer mucho peso para poder tonificar", "Es por todo lo que ha adelgazado", "Eso es porque no tiene nada de músculo. Necesita levantar pesas", dijeron algunos otros en el Instagram de Escandalo. Mucha gente también expresó apoyo hacia la cantante, quienes aseguran que con esta nueva imagen, se ve bastante bien.