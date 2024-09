Chiquis Rivera narra su dolorosa experiencia con su madre Jenni Rivera

Finalmente, Chiquis recuerda el momento en que su madre volvió a acercarse: “Un día llegó a la casa de mi abuela, me agarró la lonjita y me dijo, mira es tiempo de que ya te vayas a mi casa»

El día de su cumpleaños número 15 fue especialmente doloroso: “Mi mamá no me felicitó”.

Chiquis relata que, tras el incidente, tuvo que mudarse a casa de su abuela. “Y mi mamá llegaba y no me hablaba, como si yo no existiera”.

“Fue la primera vez que mi mamá no me habló por dos meses, que de verdad fue un malentendido”, recuerda Chiquis.

Gratitud y el Deseo de Fortalecer la Relación en ese momento

«A me disculparán, sobre todo porque ya no está en este plano terrenal, pero qué clase de madre corre a su hija de la casa a los 14 años y le deja de hablar como si no existiera? ¿Y no la felicita en sus 15 años?»

A pesar de los momentos difíciles, Chiquis expresa gratitud por las lecciones aprendidas, lo que evidencia su deseo de construir una relación más sólida en el futuro.

