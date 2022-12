Sin embargo, esta no es la ocasión en que más ha enseñado a sus seguidores, ya que en otras fotografías ha salid como Dios la trajo al mundo, por lo que hoy, muchos hombres se quedaron con ganas de ver más intimidad de la hija de Jenni Rivera, quien, además, mandó un mensaje a todos aquellos sus detractores que se burlan por estar pasada de peso, se informó sobre Chiquis Rivera y su bikini.

Pero también la misma cantante fue la encargada de publicar las ardientes fotografías que dejaron a más de uno con la temperatura arriba, pues no solo enseñó de más, sino que dejó ver sus más sensuales movimientos, bajo un intenso sol, pero con los refrescante del mar, algo que agradecieron mucho sus fans.

A bordo de un yate, Chiquis, la hija de Jenni Rivera, desborda las pasiones al mostrar sus peligrosas curvas con un diminuto bikini en color negro, pero no todo resultó tal y como ella esperaba, pues muchas personas consideran que está aún pasada de peso, mientras que otras la defendieron a ‘capa y espada’.

Sin embargo, el gusto no le duró tanto pues de inmediato los haters hicieron su aparición: “Que chafa y que corriente eres necesitas este tipo de publicaciones porque tienes cero talentos”, “A todas esas mujeres que hacen esto para que miren… que pesar”, “Y entre más dinero, cirugías para ser feliz”. Archivado como: Chiquis Rivera bikini

Pero los comentarios más fueres llegaron después: “Estás bien tiesa, mejor siéntate”, “dijiste carne, pero lo tuyo es grasa, no te engañes solita”, “Te ves una mujer provocadora y rastrera, sorry”, “Le dicen la patas de ropero”, “Y era necesario esa música horrenda”, “qué vulgar”, fueron suficientes expresiones contra ella. Archivado como: Chiquis Rivera bikini

No tardaron tanto cuando otros haters les hicieron segunda a los primeros y escribieron lo siguiente en su publicación: “Ni te creas perfecta”, “de eso pide su limosna, de enseñar las nachas, por eso se hizo la manga, al rato se le cuelga toda la piel, a de los brazos por eso los aprieta junto a su cuerpo”.

“¿ABEJA? ABEJORRO”

Pero luego vinieron las ofensas y unas personas no tuvieron piedad de la hija de Jenni Rivera: “Entre más carne, colesterol en exceso vas a tener y problemas de salud. ¿Podemos por favor dejar de normalizar la obesidad? Lo qué haces es peligroso, no solo para ti si no para la juventud que te sigue”.

Además no sobraron los apodos: “¿Abeja? Seamos sinceros, abejorro sería lo correcto”, “Miss Peggy”, “¿Caldo? eres puro pozole”. Pero otros no dudaron en alabar su cuerpo y no les importó que la gente viera sus comentarios y esto fue lo que escribieron: “Amo tus piernas tus pompas TU CUERPO CURVY”. Archivado como: Chiquis Rivera bikini