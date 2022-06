Chiquis Rivera aparece irreconocible con nueva figura; ¿Se operó?

Dicen que se practicó ¿La manga gástrica?

Chamonic dijo también que supuestamente Chiquis no se encontraba muy a gusto con su cuerpo, pues que llevaba tiempo queriéndose hacer algo, ya que el ejercicio constante no le estaba ayudando en nada, pues no se le notaban cambios: ” Ella llevaba años batallando mucho con su peso , aunque hiciera ejercicio no se le veía el cambio , ni cuando se practicó la lipo ni reducción de busto , pero ahora si se nota el cambio”.

Y es que es muy evidente que la cantante se pudo haber hecho la operación que dicen que se hizo. Fans de la cantante han dicho que evidentemente Chiquis si se hizo algo, pero no es nada seguro hasta que ella misma lo confirme: “La neta se ve de maravilla, no se que mas se hizo, pero sus brazos ya no la hacen ver ancha”, “Tiene buen cirujano”, “Siempre a sido bonita pero se ve muy bien”, “Se ve más joven, ojalá no le meta bonito a la comida otra vez”. Archivado como: Chiquis Rivera nueva figura