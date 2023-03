La cantante está a punto de iniciar su gira ‘Abeja Reina Parte II’

Chiquis Rivera se sincera y habla sin filtros

¿Espera embarazarse pronto? Esto es lo que reveló Chiquis revela que su hermano es vidente. Chiquis Rivera se presentó el día de ayer en el auditorio de las oficinas de Universal Music México para platicar acerca de su nueva gira ‘Abeja Reina II Parte’, los reporteros estuvieron cuestionando a la cantante no solamente sobre sus proyectos musicales, si no de temas que involucran una índole personal. Sin embargo, la cantante aunque se mostró bastante transparente con los periodistas, se limitó a responder una que otra cosa, pero en lo general, reveló muchas cosas pendientes que espera que sus seguidores sepan, incluso haciendo una confesión sobre su hermano Johnny que nadie se esperaba escuchar. Chiquis revela que su hermano es vidente: “No soy monedita de oro” Durante la charla, Chiquis Rivera estuvo acompañada de su novio, el fotógrafo de estrella Emilio Sánchez. Según el portal de Tv Notas, la cantante se limitó a responder solamente una pregunta, la cual involucra a su tío Juan Rivera, con quien ha tenido bastantes conflictos. “Yo entendí hace mucho tiempo que la crítica buena y mala es parte de esto y como dice una canción”. “‘No soy monedita de oro para caerle bien a todos’ y más que nada enfocarnos más en las personas que nos quieren, en las personas que, si se toman el tiempo de conocernos, nuestra música. Antes no me afectaba, miento, antes si me afectaba un poquito más y ahora siento que necesitan conocerme un poquito más porque estoy tranquila con la mujer que soy, creo que eso me ha ayudado mucho”, reveló en conferencia de prensa.

¿Cuál es el aprendizaje más grande en su vida? Aunque la cantante reconoció que ha sido difícil mantener un balance entre su vida privada y su música, aseguró Chiquis que ha sido cuestión de trabajarlo e incluso darse mucho amor propio. “Creo que es saber quién soy, estoy tranquila con eso, me caigo muy bien, me quiero mucho. Es un proceso de años de tomar y llegar a este punto; hay cosas buenas y malas, es nada más saber cómo lidiar”, dijo según Tv Notas. “He aprendido a decir: no quiero contestar eso y antes contestaba todo y me metía en ped… en problemas. He aprendido a decir: NO”, reveló según informó Tv Notas. Por otro lado, la cantante respondió sobre lo que recientemente dijo de su orientación sexual, en donde aseguró ser bisexual abiertamente.

Habla sobre su confesión acerca de que es bisexual “A las personas que me preguntan se nota que no leyeron mi libro, en mi primer libro: ‘Perdón’ yo explico en detalle por qué, el cuándo y cómo pasó, también toco un poquito de eso en mi libro ‘Invencible’, se los dejó ahí para que lo lean, pero para mí no es nada fuera de este mundo”. “No es nada nuevo, siempre he apoyado la comunidad LGTB + y pues nada, no sé, todo bien, el amor es el amor, esa es mi religión, ahorita tengo novio y vamos muy bien”, reveló la cantante quien además, resaltó que tiene un ‘crush’ con Shakira. “Shakira la amo, son super fan, es mi ídola, la amo, no quiero decir que fui la primera, pero si algo pasó, pero yo a Shakira no le quito nada, es una mujer muy talentosa, hermosa y yo la apoyo 100%”.

Chiquis revela que su hermano es vidente: Le dijo lo que pasará con ella ¿Se convertirá en mamá? Para finalizar con la rueda de prensa, la intérprete de ‘Entre besos y copas’ hizo una confesión que involucra a su novio y la posibilidad de convertirse en una futura mamá muy pronto. Chiquis Rivera confesó que su hermano Johnny es ‘medio vidente’ y le dijo que podría hacerse posible. “Estamos practicando, eso es importante. Ahorita se lo estoy dejando en manos de Dios, la verdad si pasa feliz, y pues bueno, así está. Johnny mi hermano dice que este año me voy a embarazar y él es medio vidente”, confesó la cantante. Chiquis está a un día de iniciar su gira de Abeja Reina y se mostró bastante contenta, informó la revista mexicana Tv Notas.

