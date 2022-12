Con la amabilidad que la caracteriza, la primogénita de Jenni Rivera reconoció que el pasado 9 de diciembre fue un día triste, pero que La Diva de la Banda hubiera querido que ella y sus seres queridos estuvieran felices. Fue inevitable preguntarle sobre el tema musical que recientemente lanzaron sus tíos Juan y Rosie. No se guardó nada con su respuesta.

“Fue un día difícil en la mañana, pero me puse ‘pilas’ y dije: ‘¿sabes qué? Yo quiero celebrar a mi mamá, a esa mujer, y pues ya en la noche le hice una fiesta también a mi equipo e invité a unas cuantas amistades y celebramos, ya que este año nos ha dado mucho, así que hay que estar alegres y dar gracias por las cosas que si tenemos”, expresó Chiquis.

“Cada quien puede hacer lo que quiera… Navidad la vamos a festejar en la casa con mis hermanos (Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny), voy a hacer un pozole por primera vez, quiero hacer un pozole verde, a ver cómo me sale”, dijo la cantante, quien tal vez no esperaba las reacciones de los usuarios de redes sociales (Archivado como: Chiquis reacciona a la canción que le compusieron sus tíos Rosie y Juan a Jenni Rivera).

Sin entrar en polémicas, Chiquis reveló que en ese momento ella estaba ‘enfocadísima’ en lo que estaba pasando en esa noche y que solamente quería hablar de eso, ‘de diciembre y de la Navidad’, pero no se olvidó de mandarle una indirecta a sus tíos Juan y Rosie a propósito del lanzamiento del tema musical ‘Déjame el instructivo’, en memoria de Jenni Rivera.

“Ya le cortaron lo de la herencia, ahora quieren sacar dinero de la imagen de Jenni. Bravo por ti, Chiquis”, “Rosie y Juan no lloran por Jenni, lloran por ellos! Por todo lo mal que han hecho”, “No aprobaron el dueto por que eso fue en diciembre del 2021, cuando los hijos estaban tratando de sacar a Rosie y a Juan de las compañías de su mamá”, “No apoyen la canción para que no les demos de monetizar”, se puede leer en más mensajes (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a la respuesta de Chiquis a sus tíos Juan y Rosie, quienes lanzaron el tema musical ‘Déjame el instructivo’ a la memoria de Jenni Rivera. Hubo de todo… “Mucho conflicto esta familia. Buena contestación de Chiquis”, “Se nota la hipocresía de Rosie, ya ella no encuentra de que más forma sacar dinero. Mientras más sentimiento ponga, más le monetizan”.

La desgarradora carta que le escribió a Jenni a diez años de su muerte

Por medio de sus redes sociales, justo el día en que se celebraban diez años de la trágica muerte de Jenni Rivera, su hija Chiquis no lo pensó mucho para escribirle una desgarradora carta que caló hondo en el ánimo de sus fans. Compartimos algunos fragmentos: “3650 días sin ti. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?…. No puedo dormir. No puedo entender cómo hemos llegado hasta aquí… pero le agradezco a Dios por ayudarnos”.

” Dios, continúa dándonos a mis hermanos y a mí la fuerza para superar esta vida. Mami, no importa los años que pasen o lo que pase, me prometo seguir protegiendo, guiando y manteniendo unidos a mis hermanos. Sé lo importante que fue eso para ti… y sé que es la mejor manera en que puedo honrar tu memoria y tu legado… Vuela alto, vuela libre, vuela mi paloma blanca”