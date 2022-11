A la ceremoni también acudió la ex de Lupillo Rivera y ex participante del reality show más popular de los Estados Unidos, hablamos de la empresaria Mayeli Alonso. Y nadie imaginaría cómo sería la reacción de la hija de Jenni Rivera al ver sobre la alfombra roja a la es pareja de su tio.

Según la grabación, se aprecia como la hija de Jenni Rivera al ver a la ex de Lupillo en el evento, hace una cara de asombro y le da la vuela para no toparse con ella. "Miren a chiquis cómo reacciona cuando ve a mayeli en la alfombra de los premios de la Radio anoche, como diciendo, uy por aquí no es, compermiso", se lee en el post.

Sorprenden en las redes sociales

Hace unos cuantos días, Chiquis sorprendió en sus redes sociales al compartir una imagen en donde dejó ver todos sus ‘encantos’, ya que decidió posar con una blusa negra, hecha de una tela que transparentó todo. Lo que dejó poco a la imaginación para sus seguidores que rápidamente reaccionaron, según el Heraldo de México.

Por su parte, Mayeli Alonso sorprendió a los medios de comunicación cuando reveló que aún llevaba un tatuaje de su ex Lupillo Rivera. "Me he tatuado el nombre de toda la gente que ha sido importante en mi vida, me los he tatuado. Yo me los hago más chiquitos y más secretos", afirmando que tiene grabado a su exesposo, según el portal Canal 44.