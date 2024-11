Chiquis reacciona a la posible salida de la cárcel de su papá, Trino Marín

«Ahorita no quiero opinar, no sé, lo que Dios quiera, cuando lo fui a ver es un hombre cambiado», expresó la cantante.

Uno de ellos no dudó en preguntarle a Chiquis sobre la posible salida de la cárcel de su papá, Trino Marín.

Por otro lado, Chiquis mencionó que desde hace mucho tiempo perdonó a su papá, Trino Marín:

«Es algo que desde chiquita me han inculcado, yo conozco el perdón de Dios», aseguró.

La cantante declaró que para ella el perdón es muy importante, y que cuando él se lo pidió, fue un momento muy especial para ella.

«Me liberé, fue algo que no pensé que me iba a cambiar la vida, pero me la cambió», afirmó.